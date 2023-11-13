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В России введут маркировку ветпрепаратов и растительного масла

В России введут маркировку ветпрепаратов, кормов и растительного масла
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В России введут маркировку ветпрепаратов, кормов и растительного масла. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 18 октября. «Известия» ознакомились с документом 13 ноября.

Участниками обсуждения вопроса стали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, а также представители аппарата правительства.

В документе сообщается, что у Министерства сельского хозяйства нет возражений к введению обязательной маркировки по этим товарным группам с 1 сентября 2024 года.

Надежно как в банке: в России готовятся ввести маркировку консервов
Когда начнется эксперимент и как к нему относятся в отрасли

Ранее 13 ноября «Известия» сообщили, что в России может начаться маркировка консервированной продукции. Как рассказал изданию источник, близкий к правительству, планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, а также отдельных видов бакалейной продукции (в их числе чипсы, сухарики, начос, соусы). При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари. После завершения эксперимента будет объявлено о старте обязательной маркировки.

С инициативой ввести цифровой контроль за консервами выступал Минпромторг. В ведомстве убеждены, что именно такой способ позволит избежать появления на рынке фальсификата.

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