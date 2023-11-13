Электричка столкнулась с легковым автомобилем в Свердловской области

В Свердловской области на регулируемом железнодорожном переезде на 498-м км перегона Гипсовая – Шувакиш Свердловской железной дороги произошло столкновение электропоезда и легкового автомобиля. Об этом 13 ноября сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Допущено столкновение пассажирского электропоезда «Ласточка» № 6379, следующего сообщением Екатеринбург – Шувакиш (Верхняя Пышма – Музей), с легковым автомобилем Volkswagen Polo, выехавшим на запрещающий сигнал светофора», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в электропоезде в момент происшествия находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля после аварии находится в больнице. Причины произошедшего устанавливаются.

«Задержек в движении поездов не допущено. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский и Свердловский транспортный прокурор», — добавили в прокуратуре.

Ранее, 12 октября, Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в Красноярском крае произошло столкновение товарного поезда с грузовиком «КамАЗ». На нерегулируемом переезде через пути необщего пользования «КамАЗ», груженый деревянной шпалой, столкнулся с составом. В результате автомобиль перевернулся и рассыпал груз. Также сошел с рельсов один порожний вагон без опрокидывания. Иланской транспортной прокуратурой организована проверка.