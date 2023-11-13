Врач предупредила о риске развития рака из-за колбас и сосисок

Регулярное употребление промышленных мясных изделий, включая колбасу и сосиски, повышает риск развития колоректального рака. Об этом 13 ноября «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

К мясным изделиям, повышающим риск развития рака, относят сосиски и сардельки, колбасы и ветчину, а также всевозможные копченые, вяленые или иным способом консервированные продукты, приготовленные из красного мяса (свинины, говядины и пр.), пояснила специалист.

Вред, по словам Кашух, обусловлен содержанием ряда веществ, среди которых наиболее изучены консерванты (в частности, нитраты и нитриты). Их добавляют, чтобы предотвратить размножение бактерий и придать продукции аппетитный розовый цвет. Однако в процессе приготовления эти вещества могут превращаться в канцерогенные соединения — нитрозамины.

«В больших количествах они способны привести к развитию рака. Кроме того, сами по себе красные сорта мяса считаются канцерогенными, поэтому, несмотря на определенную пользу, которую они приносят здоровью, употреблять их следует умеренно», — отметила врач.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит риск рака от промышленной мясной продукции к первой группе — это значит, что имеется достаточная доказательная база, подтверждающая их вред здоровью. На данный момент это доказано более чем 400 исследованиями, проведенными в разных странах.

Вероятность развития колоректального рака зависит от объема и частоты употребления мясных продуктов промышленного производства. Анализ десяти исследований показал, что, если ежедневно включать в рацион 50 г колбасы, риск заболеть повышается на 18%. Многие специалисты советуют уменьшить порцию до 20 г в день или даже полностью исключить эти продукты из рациона для снижения вероятности опасных последствий, подчеркнула Кашух.

«Если есть возможность, лучше заменить промышленные колбасы и сосиски на домашние: при их приготовлении можно контролировать качество мяса и отказаться от использования вредных добавок. Однако стоит помнить, что вред приносят не только сами добавки (в том числе соль), но и способ приготовления. К примеру, при высоких температурах в продуктах также образуются канцерогенные соединения, такие как полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические ароматические амины», — отметила она.

По ее словам, можно добавить в рацион более здоровые источники белка: нежирную курицу или индейку, рыбу и морепродукты, бобовые (например, чечевицу, фасоль, нут). Богаты белком яйца, продукты из сои, орехи и семена. Заботясь о здоровье, важно не просто заменить колбасу на альтернативу, но и максимально разнообразить рацион. Таким образом, даже если вредные продукты будут попадать в меню в небольших количествах, их концентрация будет гораздо меньше, а значит, ниже будет и риск развития опасных осложнений.

Если же отказаться от колбас и сосисок промышленного производства невозможно, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить состав продукта. Предпочтение следует отдавать тем изделиям, в которых нет искусственных красителей, ароматизаторов и большого количества консервантов. Лучше выбирать продукты с более коротким сроком годности — это может свидетельствовать о меньшем содержании консервантов. Также стоит обращать внимание на процент мяса в продукте: чем он выше, тем лучше. Так как красные сорта мяса сами по себе считаются более канцерогенными, чем, например, птица, стоит отдавать предпочтение изделиям из курицы или индейки, резюмировала эксперт.

13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.