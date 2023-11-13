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Врач предупредила о риске развития рака из-за колбас и сосисок

Врач Кашух: употребление сосисок в больших количествах может привести к раку
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Регулярное употребление промышленных мясных изделий, включая колбасу и сосиски, повышает риск развития колоректального рака. Об этом 13 ноября «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

К мясным изделиям, повышающим риск развития рака, относят сосиски и сардельки, колбасы и ветчину, а также всевозможные копченые, вяленые или иным способом консервированные продукты, приготовленные из красного мяса (свинины, говядины и пр.), пояснила специалист.

Вред, по словам Кашух, обусловлен содержанием ряда веществ, среди которых наиболее изучены консерванты (в частности, нитраты и нитриты). Их добавляют, чтобы предотвратить размножение бактерий и придать продукции аппетитный розовый цвет. Однако в процессе приготовления эти вещества могут превращаться в канцерогенные соединения — нитрозамины.

«В больших количествах они способны привести к развитию рака. Кроме того, сами по себе красные сорта мяса считаются канцерогенными, поэтому, несмотря на определенную пользу, которую они приносят здоровью, употреблять их следует умеренно», — отметила врач.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит риск рака от промышленной мясной продукции к первой группе — это значит, что имеется достаточная доказательная база, подтверждающая их вред здоровью. На данный момент это доказано более чем 400 исследованиями, проведенными в разных странах.

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Вероятность развития колоректального рака зависит от объема и частоты употребления мясных продуктов промышленного производства. Анализ десяти исследований показал, что, если ежедневно включать в рацион 50 г колбасы, риск заболеть повышается на 18%. Многие специалисты советуют уменьшить порцию до 20 г в день или даже полностью исключить эти продукты из рациона для снижения вероятности опасных последствий, подчеркнула Кашух.

«Если есть возможность, лучше заменить промышленные колбасы и сосиски на домашние: при их приготовлении можно контролировать качество мяса и отказаться от использования вредных добавок. Однако стоит помнить, что вред приносят не только сами добавки (в том числе соль), но и способ приготовления. К примеру, при высоких температурах в продуктах также образуются канцерогенные соединения, такие как полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические ароматические амины», — отметила она.

По ее словам, можно добавить в рацион более здоровые источники белка: нежирную курицу или индейку, рыбу и морепродукты, бобовые (например, чечевицу, фасоль, нут). Богаты белком яйца, продукты из сои, орехи и семена. Заботясь о здоровье, важно не просто заменить колбасу на альтернативу, но и максимально разнообразить рацион. Таким образом, даже если вредные продукты будут попадать в меню в небольших количествах, их концентрация будет гораздо меньше, а значит, ниже будет и риск развития опасных осложнений.

Если же отказаться от колбас и сосисок промышленного производства невозможно, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить состав продукта. Предпочтение следует отдавать тем изделиям, в которых нет искусственных красителей, ароматизаторов и большого количества консервантов. Лучше выбирать продукты с более коротким сроком годности — это может свидетельствовать о меньшем содержании консервантов. Также стоит обращать внимание на процент мяса в продукте: чем он выше, тем лучше. Так как красные сорта мяса сами по себе считаются более канцерогенными, чем, например, птица, стоит отдавать предпочтение изделиям из курицы или индейки, резюмировала эксперт.

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13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.

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