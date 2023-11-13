Три человека получили травмы в ДТП в Самаре
Три человека пострадали в результате ДТП в Самаре. По факту аварии проводится проверка.
Инцидент произошел поздно вечером 12 ноября. По данным НИА «Самара», 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» во время поворота налево на улице Свободы не предоставил преимущество автомобилю Kia Rio. За рулем иномарки находилась 36-летняя женщина.
После удара иномарку отбросило на бетонный столб. «Лада Гранта» также изменила траекторию движения и врезалась в машину Renault Logan.
Водители «Лады» и Kia, а также пассажир Kia доставлены в больницу.
В Иркутской области 11 ноября пассажирский поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде. Два члена локомотивной бригады и водитель грузовика погибли.