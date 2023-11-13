Компания из ОАЭ стала владельцем активов British American Tobacco в РФ

Владельцем российского подразделения British American Tobacco (ВАТ) стала компания BFI Holding из Абу-Даби. Об этом 13 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По данным газеты, владельцами BFI Holding являются Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, а также предприниматели Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов.

Енер с 2020 года был генеральным директором BAT по Турции, Кавказу, Центральной Азии, России и Белоруссии. Барвин возглавлял департамент по правовым вопросам, а Заварзина была директором по маркетингу в России.

BAT включает в себя сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rotmans, Lucky Strike и «Ява». Кроме того, в портфеле российского подразделения компании были и системы нагревания табака Glo и одноразовые испарители Vuse.

British American Tobacco объявила об уходе из России в марте 2022 года. Позднее компания оценила потери, связанные с прекращением деятельности в РФ, в £957 млн (около $1,2 млрд). При этом, по расчетам производителя, стоимость активов, предназначенных для продажи в двух странах, составляет £752 млн (около $940 млн).

7 сентября 2023 года компания сообщила о продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии. В компании отметили, что новая структура получит название ITMS по окончании бизнес-трансфера.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала 24 февраля 2022 года специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.