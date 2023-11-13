Руководитель ОВД Выборга задержан по подозрению в получении взяток

Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя Органов внутренних дел (ОВД) Выборга. Он подозревается в получении взяток, сообщили 13 ноября в МВД по Ленинградской области.

«По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В отношении начальника УМВД России возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Утром 13 ноября он задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий», — рассказали в ГУ МВД.

Его причастность к коррупционной схеме установили благодаря расследованию другого дела, по которому в конце октября оперативники службы собственной безопасности задержали начальника экономической полиции Выборга. Мужчину изобличили в превышении должностных полномочий: он покровительствовал лицам, занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе. На данный момент полиция устанавливает лиц, причастных к незаконным вырубкам.

Ранее, 10 ноября, Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета (СК), которые подозреваются в совершении ряда должностных преступлений. Их обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, а также привлечении заведомо невиновного к ответственности или неправомерном возбуждении уголовного дела.