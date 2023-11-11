В Москве суд арестовал трех бывших следователей СК за ряд уголовных преступлений

Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета (СК), которые подозреваются в совершении ряда должностных преступлений. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семеновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января», — отмечается в сообщении.

Бывших следователей обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к ответственности или неправомерное возбуждение уголовного дела.

Отмечается, что задержанные работали в СК. Юсупов возглавлял Хорошевский следственный отдел, Ромодановский был начальником Следственного управления по СЗАО, а Жерютин его заместителем.

Накануне сообщалось, что в МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, который обвиняется в растрате 700 млн рублей.

19 января 2022 года Токарева доставили сотрудники полиции и ФСБ в управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Известий», его задержали в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где Токарев несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора.