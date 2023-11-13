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ФБР заподозрило мэра Нью-Йорка в коррупции

NYT: ФБР подозревает мэра Нью-Йорка в коррупции при открытии консульства Турции
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Фото: Global Look Press/Ron Adar
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В Федеральном бюро расследований (ФБР) подозревают мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в коррупции и оказании помощи Турции в открытии генерального консульства, вопреки претензиям со стороны пожарной охраны. Об этом 12 ноября сообщили в издании The New York Times.

Информация о коррупционном расследовании в отношении Эрика Адамса появлялась и ранее, но подробности дела никогда не приводились.

Отмечается, что после победы на демократических праймериз летом 2021 года политик связался с Дэниэлом А. Нигро, который в то время возглавлял департамент пожарной охраны Нью-Йорка.

После победы на праймериз мэра от Демократической партии, Адамс связался с тогдашним комиссаром пожарной охраны Дэниелом А. Нигро в конце лета 2021 года и призвал его позволить турецкому правительству занять здание, хотя бы на временной основе.

Отмечается, что здание еще не было открыто, потому что пожарные сослались на проблемы с безопасностью и чиновники отказались вводить здание в эксплуатацию.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после того как Адамс вмешался в дело, не смог лично открыть здание, на строительство которого было потрачено $300 млн.

«Федеральное уголовное расследование, по крайней мере частично, сосредоточено на том, была ли кампания Адамса в 2021 году в сговоре с турецким правительством, включая его генеральное консульство в Нью-Йорке, чтобы незаконно направлять иностранные деньги в свою казну», — отметили в The New York Times.

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Ранее, 11 ноября, сообщалось, что ФБР изъяло мобильные телефоны и iPad мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Техника была изъята 6 ноября по подозрению в том, что в ходе предвыборной кампании 2021 года Адамс и его представители вступили в сговор с турецкими властями с целью получения средств на собственные нужды. Адвокат Адамса заявил, что мэр сотрудничает с федеральными властями.

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