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ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции

NYT: ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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ФБР изъяло мобильные телефоны и iPad мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, предположительно в рамках коррупционного расследования. Об этом 10 ноября написала газета The Nеw York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что о расследовании дела в отношении фандрайзера и консультанта Адамса Брианны Саггс стало известно 2 ноября. Агенты ФБР провели обыск в ее доме и изъяли два ноутбука, три iPhone и папку с надписью «Эрик Адамс».

По данным издания, принадлежащая мэру техника была изъята 6 ноября по подозрению в том, что в ходе предвыборной кампании 2021 года Адамс и его представители вступили в сговор с турецкими властями с целью получения средств на собственные нужды.

«Агенты (ФБР. — Ред.) подошли к мэру на улице <...>, сели в его автомобиль и, руководствуясь судебным предписанием, изъяли его технику», — пишет газета.

Арест был наложен как минимум на два мобильных телефона и iPad. По данным источника газеты, в течение нескольких дней они были возвращены мэру. Уточняется, что правоохранительные органы могут делать копии данных с устройств после их изъятия.

Адвокат Адамса заявил, что мэр сотрудничает с федеральными властями.

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