ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции

ФБР изъяло мобильные телефоны и iPad мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, предположительно в рамках коррупционного расследования. Об этом 10 ноября написала газета The Nеw York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что о расследовании дела в отношении фандрайзера и консультанта Адамса Брианны Саггс стало известно 2 ноября. Агенты ФБР провели обыск в ее доме и изъяли два ноутбука, три iPhone и папку с надписью «Эрик Адамс».

По данным издания, принадлежащая мэру техника была изъята 6 ноября по подозрению в том, что в ходе предвыборной кампании 2021 года Адамс и его представители вступили в сговор с турецкими властями с целью получения средств на собственные нужды.

«Агенты (ФБР. — Ред.) подошли к мэру на улице <...>, сели в его автомобиль и, руководствуясь судебным предписанием, изъяли его технику», — пишет газета.

Арест был наложен как минимум на два мобильных телефона и iPad. По данным источника газеты, в течение нескольких дней они были возвращены мэру. Уточняется, что правоохранительные органы могут делать копии данных с устройств после их изъятия.

Адвокат Адамса заявил, что мэр сотрудничает с федеральными властями.

Ранее, 20 октября, в надзорном комитете палаты представителей США (нижняя палата конгресса) сообщили, что обнаружили доказательства получения президентом страны Джо Байденом чека на $200 тыс. от его брата Джеймса..

12 сентября комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило Байдена в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как отметил тогда еще спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.