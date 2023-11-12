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Журналисту Отару Кушанашвили вызвали скорую помощь в ресторан в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Известному журналисту Отару Кушанашвили вызвали скорую помощь в ресторан в центре Москвы. Об этом 12 ноября сообщает источник «Известий».

Отмечается, что Кушанашвили во время ужина в ресторане на Пресне пожаловался на боли в области сердца, после чего ему вызвали скорую. Он находится в состоянии средней тяжести. Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу.

По данным источника «Известий», журналист в сознании. После обследования он останется в больнице.

Ранее, 9 ноября, стало известно, что российскому актеру, известному по роли в сериале «Бригада», Денису Кирису стало плохо, после того, как он выпил несколько бокалов алкоголя в одном из ресторанов Москвы. Сотрудники заведения вызвали ему скорую помощь, однако от госпитализации актер отказался. Он допустил, что причиной ухудшения самочувствия мог стать алкоголь или скачок сахара в крови, но точная причина неизвестна.

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