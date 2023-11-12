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Экземпляр меню с «Титаника» был продан на аукционе за £84 тыс.

Sky News: экземпляр меню с «Титаника» ушел с молотка за £84 тыс. в Великобритании
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Фото: Global Look Press/Science Museum
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Экземпляр меню с «Титаника» продан на аукционе за £84 тыс. ($102,6 тыс.) в Великобритании. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Sky News со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Судя по фотографии лота на сайте аукционного дома, на борту легендарного судна подавались консоме «Ренессанс», крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, молодая рыба, говяжья вырезка по-викториански, голуби «а-ля Годар», молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, говяжье филе под соусом из хрена, зеленый горошек, пюре из пастернака, вареный рис, картофель «Анна», отварной молодой картофель, мясо кряквы под соусом из портвейна, салат, пудинг «Виктория», абрикосы «Бурдалу», а также французское мороженое.

Меню ресторана первого класса датировано 11 апреля 1912 года. В тот день лайнер покинул ирландский Куинстаун — последний порт захода перед трагедией.

На меню есть следы повреждения водой. На нем также изображен логотип судоходной компании White Star Line и буквы с инициалами OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic, которые изначально были позолочены. Уточняется, что экземпляр был обнаружен в фотоальбоме 1960-х годов дочерью и зятем покойного историка Лена Стивенсона.

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Ранее, 30 июня, письмо, написанное пассажиром «Титаника», ушло с молотка в Уругвае за $12 тыс. Аукцион прошел в Монтевидео. Письмо Рамона Артагавейтии Гомеса было продано за стартовую цену. Имя покупателя не сообщается. Гомес написал письмо 11 апреля 1912 года. Оно адресовано его брату и отправлено из Ирландии. Именно там «Титаник» в последний раз остановился перед переходом через Атлантический океан, где произошла трагедия.

«Титаник» отправился в свой первый рейс из британского Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 14 апреля лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. В результате крушения погибли по меньшей мере 1496 человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

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