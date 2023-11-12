Фигуристка Валиева стала четвертой на Гран-при России в Казани

Российская фигуристка Камила Валиева стала четвертой на четвертом этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Казани с 11 по 12 ноября.

В общей сложности фигуристка набрала 213,59 балла. Она получила 81,09 балла в короткой программе, еще 132,50 ей присудили за исполнение произвольной программы. Спортсменка упала, когда выполняла четверной тулуп.

Валиева уступила Софье Муравьевой, которая стала победителем соревнований с результатом 228,81: 77,02 за короткую программу и 151,79 — за произвольную. Второе место заняла Алина Горбачева, набрав 219,02 балла (145,73 и 73,29 соответственно). Третьей стала Дарья Садкова, набрав 214,54 балла: 141,39 в короткой программе и 73,15 — в произвольной, дополняет «Газета. Ru».

При этом Горбачева обеспечила себе место в финале Гран-при России, до этого став также второй на втором этапе серии в Омске.

Для Валиевой четвертый этап Гран-при России в Казани стал первым официальным соревнованием этого сезона. При этом 10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что решение по допинговому делу российской фигуристки будет вынесено до конца января 2024 года.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено.

Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что она совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины. До этого сама Валиева просила восстановить ее золотую медаль чемпионата России 2022 года и не аннулировать другие результаты, так как совершенное ею нарушение правил не было преднамеренным.