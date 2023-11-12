В России отмечают 100-летие отечественного планеризма

В 2023 году в России отмечают юбилей свободного полета — ровно 100 лет назад отечественные любители неба подняли в воздух летательный аппарат без двигателя. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев в воскресенье, 12 ноября, рассказал подробнее о развитии планеризма в стране.

Отмечается, что первое правило планериста — не заходить в облака. Кроме того, на свободной траектории средняя скорость составляет около 100 км/ч. Вице-президент Федерации планерного спорта в России Сергей Рябчинский обратил внимание, что рекорд мира — 3 тыс. км на планере.

«Пока планер стоит на земле, управлять им кажется несложно. В кабине есть ручка, ее отклонение вперед-назад отвечает за высоту, влево-вправо — за крен. А вон там внизу есть две педали — их нажимают, если нужно изменить направление полета», — рассказал Аникеев.

Инженер Алексей Сычев, смоделировав и собрав безмоторный летательный аппарат, исполнил свою детскую мечту. Мужчина объяснил, что получает огромное удовольствие от процесса создание конструкции. Он также рассказал о достижениях своих учеников, ведь все детали, которые они рисовали и делала, оказались «в воздухе».

«Планер, который, скажем так, любительский, его ценовой диапазон — от 3 до 4 млн рублей. Спортивный планер будет стоить, наверное, ближе к 10 млн [рублей]», — поделился замгендиректора организации Артем Тугушев.

Само строительство планера не подразумевает машинное производство, это все ручная работа. Соревнования в Крыму поспособствовали развитию планеризма в социалистическом государстве.

Мастеру спорта СССР международного класса и обладателю Кубка Королева Михаилу Герасимову дорогу в облака открыл планерный спорт. Он объяснил, что его полеты длились по 7–9 часов. В них «всё время приходится работать головой» для решения необходимых в полете задач и обеспечения скорости.

«Смотреть на землю сверху — это невыразимое удовольствие, особенно если ты умеешь использовать силы природы, знаешь, как перепрыгнуть к следующему облаку, взять от природы всё, что она тебе дает в данный момент», — подчеркнул президент Федерации планерного спорта России Дмитрий Тимошенко.

В мае в подмосковной Балашихе прошел VI фестиваль «Небо: теория и практика». Большой семейный фестиваль объединил всех, кто любит небо, неравнодушен к самолетам, космосу и новым технологиям.