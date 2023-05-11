27 и 28 мая на аэродроме Черное пройдет VI фестиваль «Небо: теория и практика»

27 и 28 мая на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе пройдет VI фестиваль «Небо: теория и практика». Большой семейный фестиваль объединит всех, кто любит небо, неравнодушен к самолетам, космосу и новым технологиям. В рамках фестиваля состоятся чемпионат Московской области по вертолетному спорту и Кубок Московской области по спорту сверхлегкой авиации. В год столетия отечественного планеризма большую программу готовит Федерация планерного спорта России.

Дмитрий Тимошенко, президент Федерации планерного спорта России: «Уже 100 лет полет на планере — это свобода. Свобода общения с природой, свобода от земного притяжения, свобода такая, какая есть у птиц. Планерный спорт — соревнование тех, кто понимает природу лучше, соревнование тех, кому для полета на сотни километров нужна лишь энергия солнца. Сегодня нас немного. Но мы хотим сделать планеризм доступным. Уже с 12 лет можно быть самостоятельно летающим пилотом. Чтобы захотеть летать, надо увидеть планера, иметь возможность подойти к ним, полетать на планерном тренажере, посмотреть трансляции соревнований по планерному спорту в реальном времени. Приходите на фестиваль «Небо», и следующими шагами могут стать ознакомительный полет, подготовка в учебном центре федерации, участие в соревнованиях. Летать очень просто, а удовольствие от полета — сильнейший наркотик! Смотрите про нас, приходите к нам, летайте с нами!»

Также на фестивале пройдут соревнования по вертолетному спорту. Зрелищные полеты на небольшой высоте на компактной площадке позволят зрителям в полной мере почувствовать всю энергетику происходящих событий. Гонки на вертолетах Robinson-44 будут проводиться по самым эффектным дисциплинам программы Всемирных воздушных игр — «Развозка грузов» и «Слалом» по системе play-off. Задача экипажа в дисциплине «Развозка грузов» — за минимальное время пронести груз, прикрепленный к фалу, через входные ворота и опустить его поочередно в три контейнера с высоты 4, 6 и 8 м. В дисциплине «Слалом» касание грузом земли и контейнера наказывается штрафными очками. Экипаж должен в минимальное время зачерпнуть ведром воду из бочки, в заданной последовательности пронести ведро, наполненное водой, через 11 ворот и установить его в центр стола. Высота полета — всего 5 м! Судьи оценивают и правильность прохождения ворот и количество воды, оставшейся в ведре. Организатором чемпионата Московской области выступает региональное отделение Федерации вертолетного спорта России.

Адриан Хмельницкий, генеральный продюсер фестиваля: «С момента переезда фестиваля на аэродром Черное ГО Балашиха Московской области в 2018 году мы начали развивать спортивную составляющую летной программы. В России авиационные спортивные дисциплины развивают федерации. У фестиваля и у федераций схожие задачи, мы все популяризируем авиационные дисциплины, увлечение небом, расширяем информационное поле, рассказываем и просвещаем, показываем современных героев неба. Дело в том, что часто федерации живут своей, довольно замкнутой жизнью, сосредоточены на спортивных достижениях. А у России, надо признать, они более чем достойные! Мы и сейчас действующие чемпионы мира в нескольких дисциплинах. Но на популяризацию не всегда хватает сил и ресурсов. Поэтому мы и решили объединить усилия. На фестивале спортсмены получают огромную аудиторию, энергию и вдохновение. Зрители узнают о новых видах спорта, о действующих чемпионах и призерах, так рождается гордость за страну. У детей загораются глаза, они записываются в кружки и секции. Российский авиационный спорт получает новых увлеченных людей».

Отдельный раздел программы фестиваля «Небо: теория и практика» будет посвящен беспилотникам: здесь их можно будет увидеть во всей красе на показательных выступлениях, научиться самостоятельно собирать и управлять ими, а также поболеть за любимчиков в гонках на дронах. Во время фестиваля пройдет второй этап Drone Sports League 2023 — чемпионат крупнейшей в России лиги по гонкам на спортивных квадрокоптерах. В гонках примут участие более 80 профессиональных спортсменов дрон-рейсинга из 20 регионов нашей страны. В командных соревнованиях свое мастерство покажут 10 профессиональных команд дивизиона Pro из Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. А также 10 команд начинающих спортсменов, которые будут соревноваться в отдельном дивизионе Junior. Эти команды представляют образовательные учреждения Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска и Белгорода.