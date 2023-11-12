Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Московские аэропорты Внуково и Домодедово вечером 11 ноября вводили кратковременные ограничения на вылет и прием самолетов. Они были оперативно сняты, в настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме.
Как уточнили «Известиям» в пресс-службе Внуково, временные ограничения были введены накануне в 22:07 мск. Уже в 22:20 все ограничения сняли. Авиагавань работает штатно.
Пресс-служба Домодедово со свой стороны отметила, что взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию. Уточняется, что там ограничения действовали с 22:02 до 22:20.
Другие подробности в пресс-службах не привели.
Ранее, 28 октября, в столичных аэропортах отменили или задержали более 40 рейсов. Не уточнялось, с чем это было связанно.