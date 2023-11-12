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Овечкин забросил 825-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
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Овечкин забросил 825-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин забросил 825-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 69 голов
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 11 ноября забил 825-ю шайбу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист поразил ворота ХК «Нью-Йорк Айлендерс» на 10-й минуте. Матч проходит на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (UBS Arena) в Элмонте (США).

Отмечается, что эта заброшенная шайба сократила отставание Овечкина от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 69 голов.

Таким образом, на его счету в настоящее время 825 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Рекорд канадского хоккеиста Гретцки — 894 шайбы.

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Ранее, 10 ноября, сообщалось, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Также отмечалось, что до матча против ХК «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин не набирал очков три игры подряд. В матче против «Девилз» он записал на свой счет голевую передачу. В текущем сезоне на данный момент российский спортсмен набрал десять баллов (три гола + семь передач) в 13 играх.

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