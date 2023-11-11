Валуев объяснил преимущество Минеева над Штырковым в бою

Боец Владимир Минеев имеет больше шансов на победу в предстоящем поединке с Иваном Штырковым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Такое мнение высказал «Известиям» в субботу, 11 ноября, депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев.

Он обратил внимание на то, что Минеев повысил массу перед боем. Кроме того, у него неплохая ударная техника.

«Мне кажется, что Минеев должен одержать победу», — сказал Валуев.

Накануне российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Минеева фаворитом в бою со Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.