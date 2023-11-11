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Ученые выявили взаимосвязь наследственности и характера человека

Ученые доказали, что большинство привычек людей обусловлено наследственностью
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Ученые в своих исследованиях пришли к выводу, что гены влияют не только на внешность и состояние здоровья человека, но и на его характер и пищевые предпочтения. Об этом рассказали в материале «РИА Новости».

Издание приводит некоторые исследования, подтверждающие такую теорию. Так, в 1939 году в американском штате Огайо родились близнецы Джим Спрингер и Джим Льюис, которые вскоре попали на усыновление в разные семьи. Братья впервые встретились только через 40 лет, в 1979 году. Оказалось, что у них было много общего. У обоих была мигрень, они также водили одинаковые автомобили, курили одну и ту же марку сигарет и имели другие сходства, включая выбор партнера и карьерного плана.

Психолог из Миннесотского университета Томас Бушар – младший заинтересовался этой историей и вместе с коллегами начал исследования на понимание того, как гены влияют на человека. В результате многочисленных медицинских и психологических тестов ученым удалось установить, что такое совпадение возможно благодаря наличию идентичного генома.

В 2014 году исследователи смогли определить, что гены также могут подсказывать человеку, с кем ему стоит заводить дружбу. В результате анализа почти 500 тыс. генетических маркеров получилось сделать вывод, что у друзей варианты генов совпадают чаще, чем у незнакомых друг другу людей.

«Сходство незначительное, всего около процента генетических маркеров, но значение его для эволюционной теории большое», — сообщил профессор медицинской генетики и политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Джеймс Фаулер.

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