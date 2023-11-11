Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Калифорнии

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Северной Калифорнии в США. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен в 167 км к юго-западу от города Ферндейл, а очаг находится на глубине восемь км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В этот же день в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Отмечается, что эпицентр находился в 345 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек. По данным центра, очаг находился на глубине 11 км.