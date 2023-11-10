В России предложили запретить использование упаковки для консервов

В России в 2024 году могут запретить использование контейнеров для консервов. Речь идет о полимерных изделиях с привальцованной металлической крышкой. Это следует из нового проекта доклада Минпромторга, разосланного в ведомства. Документ есть в распоряжении «Известий».

Такие контейнеры для консервов не востребованы утилизаторами ввиду сложных композиций материала и невозможности их полного разделения на компоненты для последующей переработки, сказано в документе. Альтернативной упаковкой могут стать контейнеры из мономатериалов (полностью полимерных либо металлических).

Помимо контейнеров в списке на запрет оборота изделий из пластика также значится полупрозрачные ПЭТ (полиэтилентерефталат) бутылки всех цветов, за исключением голубого, зеленого, коричневого и черного, непрозрачные ПЭТ-бутылки, за исключением тары белого цвета для молочной продукции, капсулы для кофе из многокомпонентных материалов и др.

Всего в 2024 году предлагается запретить оборот шести видов упаковок из пластика, а к 2030 году запретить еще 17.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что Минсельхоз подготовил проект приказа, согласно которому с 1 сентября следующего года в России появятся правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. С ее помощью ритейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на переработку в корм для животных.