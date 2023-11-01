Реклама
Прямой эфир
Экономика
Финразведка призвала как можно скорее начать регулировать криптовалюты
Мир
СМИ сообщили о размещении Египтом бронетехники у КПП «Рафах»
Мир
Al Arabiya сообщил о штурме израильской армией сектора Газа с пяти направлений
Мир
Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультации
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Masters в Париже
Общество
Финразведка выявила схему легализации наркодоходов через дропов на 2,5 млрд рублей
Культура
В Бельгии на 101-м году жизни скончалась племянница Ивана Бунина
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +13 в Москве 1 ноября
Общество
Иностранцам за 8 месяцев 2023 года выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ
Общество
В Ингушетии задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту
Мир
В США сообщили о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября
Мир
В ходе боев на севере Газы погибли двое несовершеннолетних граждан Франции
Культура
Портрет возлюбленной Пикассо продадут на аукционе

Некачественные продукты смогут направлять на корм животным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минсельхоз подготовил проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2024 года в РФ появятся правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ). С ее помощью ритейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на переработку в корм для животных. «Известия» ознакомились с документом.

Прием с пищей: просроченные продукты направят на корм для животных
Как еще власти предлагают перерабатывать биологические отходы

В Минсельхозе изданию пояснили, что под определение некачественной продукции попадают фальсификат, продукты без маркировки, товары без сопроводительных документов и другие.

Для них можно будет заказать ветеринарно-санитарную экспертизу. Ее должны проводить специалисты Госветслужбы после обращения торговой сети или производителя товаров.

В ходе ВСЭ эксперты оценивают внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней, если они есть, состояние упаковки, они же отбирают пробы для лабораторных исследований. Также экспертам понадобятся результаты уже проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, это исследование нужно, чтобы доказать — продукты можно не уничтожать.

Все эти манипуляции строго регламентированы по времени, первоначальную оценку продуктов делают в течение трех часов, лабораторные исследования — в течение десяти дней, на завершающий этап также отводится три часа. Результатом экспертизы должен стать запрет или разрешение на использование продукции в корм животных.

Сейчас в силу требований законодательства оборот некачественной пищевой продукции в торговых сетях запрещен, сказали «Известиям» в Минпромторге. Такую продукцию утилизируют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Я тебе зверю: фальсификат направят на корм животным

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023