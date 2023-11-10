Эксперт спрогнозировала рост стоимости квартир в России в конце 2023 года

В конце 2023 года и начале 2023-го продолжится рост стоимости квартир и на первичном, и на вторичном рынках, рассказала «Известиям» 10 ноября финансовый советник и CEO инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина. При этом она уточнила, что вложение средств в недвижимость в ближайшие годы остается выгодным решением за счет перспективы удорожания жилья.

Эксперт отметила, что недвижимость является одним из наиболее востребованных объектов для инвестирования.

«Сейчас в этой сфере происходят интересные изменения. Совсем недавно многим казалось, что снимать жилье — выгоднее, чем покупать его в кредит. Ежемесячные платежи по ипотеке выглядели непосильными на фоне арендной платы за съемную квартиру. Разница в стоимости привела к некоторому дисбалансу на рынке», — сказала она.

Финансовый советник рассказала, что в 2023 году количество предложений на вторичном рынке недвижимости сократилось на 40%. По ее словам, это означает, что стоимость вторичного жилья начала расти, потому что дефицит предложения всегда провоцирует рост его ценности. При этом вместе со стоимостью готового жилья вырос и размер арендной платы.

«Теперь давайте попробуем ответить на главный вопрос: что ждет нас в конце этого года и начале следующего? Однозначный рост стоимости квартир и на первичном, и на вторичном рынках. Этот рост наблюдается уже сейчас, и в ближайшем будущем он, скорее всего, сохранится. Конечно, существуют и другие факторы, такие как экономическое положение страны, ситуация на рынке труда и другие, которые также могут повлиять на цены. Но в целом вложение средств в недвижимость в ближайшие годы остается выгодным решением за счет перспективы удорожания жилья», — добавила Бунегина.

Говоря о снижении цен, она объяснила, что это во многом зависит от размера ключевой ставки Центробанка России. Эксперт уточнила, что в настоящее время процентные ставки по ипотеке находятся на уровне 16–18% и стремятся к 20%.

«Однако с уменьшением ключевой ставки, которое ожидается в ближайший год-полтора, мы можем ожидать стабилизации экономики и снижения инфляции. Это, в свою очередь, снизит ставку по кредитам, и появится возможность рефинансировать имеющуюся ипотеку на более выгодных условиях. Поэтому сейчас актуально инвестировать в жилье, в том числе и с привлечением ипотечных средств, так как будущий рост цен на жилье и одновременное снижение ставки позволят раскрыть большой потенциал для вашего инвестированного капитала», — заключила Бунегина.

Ранее, 1 ноября, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил «Известиям», что средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в России в настоящее время находится на уровне 122,815 тыс. рублей, по сравнению с ноябрем прошлого года она выросла на 5,1%. По его словам, на стоимость квадратного метра влияет целый ряд факторов, среди которых инфляционные риски, стоимость основных строительных материалов, земельных участков и обеспечение их необходимой инфраструктурой, соотношение спроса и предложения.