Шесть стран Персидского залива договорились об «арабском шенгене»

Члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились о введении единой туристической визы по примеру европейского шенгена. Об этом 10 ноября сообщил журнал Arabian Business.

В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Инициативу введения «арабского шенгена» одобрили министры внутренних дел совета на 40-м заседании в Маскате. Ожидается, что введение единой визы окажет положительный эффект на экономику и туризм шести стран.

Введение визы назначено на 2024 год, отмечает «Газета.Ru». Для претворения инициативы в жизнь каждая из стран должна принять соответствующие внутренние законодательные акты.

Ранее в этот день замминистра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик рассказал, что соглашение с Россией о взаимном признании виз вступит в силу с начала 2024 года. Договор был подписан двумя странами в июне 2020 года в Минске. В тексте указывается, что его вступление в силу наступает с даты получения сторонами уведомлений о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.