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В Белоруссии назвали срок начала взаимного признания виз с РФ

Глава Минспорта Белоруссии: взаимное признание виз с РФ начнется с 2024 года
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз вступит в силу с начала 2024 года. Об этом 10 ноября заявил замминистра спорта и туризма республики Олег Андрейчик.

«У нас с 2024 года начинает действовать на территории двух стран соглашение о взаимном признании виз. То есть наши внутренние туристические маршруты России и Беларуси должны стать трансграничными маршрутами», — приводит «РИА Новости» слова замминистра в ходе выступления на совместном заседании коллегий минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России в Бресте.

Данный договор был подписан двумя странами в июне 2020 года в Минске. В тексте указывается, что его вступление в силу наступает с даты получения сторонами уведомлений о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

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Документ позволяет гражданам третьих государств, получившим визу одной из стран – участниц соглашения, в период ее действия свободно въезжать в другую страну. Также в рамках его действия российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Кроме того, соглашение предусматривает интеграцию информационных ресурсов. Таким образом, компетентные органы Москвы и Минска будут обмениваться данными о пересечении границ, о выданных или аннулированных визах, а также о разрешениях на временное или постоянное проживание.

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