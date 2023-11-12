Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 60 россиян пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта
Общество
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра
Общество
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили пользоваться калькулятором
Мир
Песков прокомментировал анонс киевским режимом нового контрнаступления ВСУ
Мир
Россия приступила к эвакуации граждан РФ из сектора Газа
Мир
Лавров указал на тщетные попытки ЕС вытолкнуть РФ из Центральной Азии
Общество
В Москве 12 ноября может выпасть до трети месячной нормы осадков
Мир
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Мир
Экс-главком НАТО сравнил конфликт на Украине с Корейской войной
Политика
Песков назвал смыслом дружбы западных стран вытеснение России
Мир
ЦАХАЛ заявила об уничтожении с начала боев более 60 членов «Хезболлы»
Мир
В Британии отметили напряженность в отношениях спецслужб Украины и Запада
Интернет и технологии
Минцифры раскрыло принцип блокировки VPN-сервисов в России

Кадровый холод

Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев — о том, каких трудовых ресурсов не хватает в РФ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заводе в китайском Шэньчжэне в одной смене работает двенадцать сварщиков реакторов из спецстали по так называемому предварительно прогретому шву. Возраст этих рабочих — 25-35 лет. А у нас таких специалистов во всей стране осталось всего пятеро, самому молодому из них — 59 лет.

В ближайшие годы Россия системно столкнется с дефицитом рабочих рук и инженерных голов в важнейших отраслях реального сектора экономики. Речь идет о специалистах, которых невозможно привезти из стран Средней Азии. Такие кадры готовятся не один год в тесном сотрудничестве между учебным заведением и производством, с постоянным повышением квалификации. И такие специалисты должны получать достойную зарплату.

В стране уже заметны серьезные риски утраты многих критических знаний — экспертизы, технологий, потому что люди постепенно уходят из профессии. А развивая профессии будущего, нам важно не растерять уникальные комбинации «компетенции+носители».

Кстати, о профессиях будущего. Сейчас IT-направление привлекает многих выпускников. Отечественные программисты, по данным социальной платформы HackerRank, уверено занимают второе место после Китая. Но это не вся правда: рейтинг касается только специалистов, работающих на языках высокого уровня (Java, C++, PHP, Python, SQL). Молодых же кодеров, обучающихся или работающих на «низких» языках, гораздо меньше.

Подобные примеры, к сожалению, совсем не единичны. По нашим исследованиям, в «горячую десятку» дефицитных специальностей входят механики (включая авто-), слесари большинства профилей, химики, сварщики и электрики. Это только специалисты массового сегмента с критическим уровнем соотношения резюме и вакансий — от 1 до 2.

По мнению экспертов, когда показатель становится ниже даже четырех, это уже свидетельствует о кадровом голоде. Комфортно работодатель чувствует себя тогда, когда на одну вакансию откликается 6-7 претендентов. Для справки — в российской экономике этот показатель в сентябре 2023 составил 3,3, при продолжающемся вот уже больше полутора лет понижательном тренде.

А есть еще и не массовый сегмент узких, но стратегически важных специалистов — материаловедов, фармацевтов, электронщиков, конструкторов.

Основная проблема заключается в том, что такой структурный дефицит не возмещается за год.

Советская и на первых порах российская высшая и средне-специальная школы всегда славились нетрадиционностью мышления, новаторством и поощрением творчества и рационализаторства. Но потом среднее специальное образование переупаковали. Внедрение тестовых технологий и прочих «уравниловок» было и пока остается одним из главных факторов разрушения стратегического преимущества российской образовательной системы. Большинство нововведений направлены просто на колонизацию: потребительскую идеологию, выгоду в моменте.

Но проблема не только в системе подготовки, но и в стимулах молодого поколения. К примеру, что может заставить выпускника 2024 года выбрать профессию токаря?

Улучшение условий труда как механизм привлечения и удержания кадров сегодня не востребовано. Соцпакеты почти не работают. Зарплата на уровне медианной не устраивает молодых.

Чтобы решить проблему, для начала нужно установить реальную потребность экономики в рабочих специальностях со средне-срочным прогнозом динамики кадров. Затем — запустить программу «технологического заповедника» в комбинации исследований, наставничества, рационализаторства и кооперации. Оптимальным государственным субъектом такой инициативы, по крайней мере в технологических и инженерных специальностях, сегодня может стать Ростех и его партнеры из частного бизнеса.

Без комплексного решения кадровой проблемы нашей экономике не помогут ни дешевые финансовые ресурсы, ни заимствованные за рубежом технологии.

Автор — первый проректор РГСУ Джомарт Алиев

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023