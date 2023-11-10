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В Госдуме оценили возможность заблокировать все VPN-сервисы в РФ

Депутат Свинцов: у РФ имеются технические возможности для блокировки VPN-сервисов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Marques
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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что у ведомств в России имеются все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 10 ноября, парламентарий указал на то, что Роскомнадзор на регулярной основе вместе с правоохранительными органами выявляют VPN-сервисы и блокируют абсолютно все, за исключением тех, «которые работают для специализированных юридических лиц». К ним относятся банки и нужды связи.

«Всё, что для обхода запрещенного контента, — всё это блокируется», — пояснил Свинцов.

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Ранее в этот день зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин обратился к Роскомнадзору с просьбой о блокировке в РФ 51 VPN-сервиса. Он пояснил, что многие из них пользуются популярностью у пользователей и всё еще предоставляют доступ к запрещенным на территории РФ ресурсам, в том числе ряду социальных сетей. Сенатор пояснил, что в настоящее время чаще всего VPN-сервисы блокируются путем ограничения доступа к серверу VPN по доменному имени или IP-адресу, уточняет ИА «Регнум».

Шейкин напомнил, что российские магазины приложений проверили соблюдение требований законодательства VPN-сервисами, в результате чего удалили ряд из них, сообщает сайт kp.ru. С 2021 года Роскомнадзор уже заблокировал порядка 200 таких сервисов, отмечает НСН.

3 октября Шейкин сообщил, что Роскомнадзор планирует с 1 марта следующего года блокировать во всех магазинах приложений VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам, отмечает телеканал «Звезда».

В тот же день в ведомстве заявили, что планируют разработать критерии оценки материалов, помогающих обходить блокировки в интернете. Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц с информацией о способах обхода блокировок в единый реестр запрещенной информации.

В Роскомнадзоре напомнили, что, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на территории России запрещено распространение сведений о методах обхода блокировок противоправного контента.

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