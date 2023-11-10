Юрист оценил планы по созданию реестра неплательщиков алиментов

С юридической точки зрения введение реестра должников усилит меры для взыскания алиментов и создаст дополнительные правовые механизмы воздействия на неплательщиков. Об этом 10 ноября «Известиям» заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Накануне сообщалось, что Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра неплательщиков алиментов.

«Во-первых, внесение в реестр будет основанием для наложения ограничений на выезд должника из страны. Это напрямую предусмотрено законопроектом. Таким образом, у неплательщика существенно снизится возможность покинуть пределы РФ и избежать погашения долга. Более того, информация из реестра сможет использоваться для усиления контроля и принятия дополнительных мер в рамках исполнительного производства. Например, наложение ареста на имущество и средства должника», — сказал юрист.

Во-вторых, суды получат больше возможностей при определении размеров алиментов исходя из реальной платежеспособности должников, отметил Русяев. Это сократит случаи занижения размера выплат, и алименты будут выплачиваться в полном объеме, считает он.

«Таким образом, законодательное закрепление реестра расширит инструментарий госорганов по взысканию алиментов и ужесточит меры в отношении уклоняющихся от уплаты должников. Это должно привести к сокращению их числа и улучшению ситуации с обеспечением прав получателей алиментов. Конечно, полностью решить проблему вряд ли удастся, но положительный эффект от создания реестра представляется очевидным», — заключил специалист.

9 ноября в Федеральной службе судебных приставов сообщили «Известиям», что более 1,2 млн россиян запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам за девять месяцев 2023 года. Всего за три квартала приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.