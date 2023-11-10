Умерла дублер Терешковой космонавт Валентина Пономарева

Космонавт Валентина Пономарева, дублер первой женщины в космосе Валентины Терешковой, скончалась 8 ноября на 91-м году жизни. Об этом 10 ноября сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Прощание с Валентиной Пономаревой состоится в субботу, 11 ноября, в 12:00 мск в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха», — рассказала пресс-служба.

Пономарева родилась в Москве в 1933 году. Она окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей. В 1963 году готовилась по программе первого женского космического полета на космическом корабле «Восток-6», став вторым дублером Терешковой.

В дальнейшем Пономарева готовилась в качестве командира корабля для полета длительностью 10–15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы «Восход».

После расформирования женского отряда космонавтов Пономарева продолжила работать в Центре подготовки космонавтов, в 1988 году перешла в Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР.

Пономарева имела ученую степень кандидата технических наук и звание полковник-инженер.