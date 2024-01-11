Адъютант его превосходительства: умер Юрий Соломин
Адъютант его превосходительства: умер Юрий Соломин
2023-11-10T12:52:45+03:00
2023-11-10T12:52:45+03:00
2023-11-10T12:52:45+03:00
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Любимому миллионами артисту было 88 лет
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Фото: РИА Новости
На 89-м году жизни скончался народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин. Каким его запомнят зрители — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
Юрий Соломин в роли адъютанта Кольцова и Татьяна Иваницкая в роли Тани в фильме «Адъютант его превосходительства» режиссера Евгения Ташкова
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Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Дерсу Узала» режиссера Акиры Куросавы. Юрий Соломин в роли Арсеньева
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Фото: РИА Новости
Юрий Соломин и Ирина Алферова в многосерийном телевизионном фильме Василия Ордынского «Хождение по мукам»
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Фото: РИА Новости
Дуэт Юрия Соломина и Людмилы Максаковой в фильме «Летучая мышь»
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Фото: РИА Новости/Ефимов
Сцена из спектакля «Царь Федор Иоанович». Юрий Соломин в заглавной роли царя Федора. Постановка Государственного академического Малого театра
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Народный артист СССР Юрий Соломин в своем рабочем кабинете в качестве художественного руководителя Государственного академического Малого театра
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Юрий Соломин во время празднования 85-летнего юбилея Марка Захарова в театре «Ленком»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
За свою карьеру в Малом театре Юрий Соломин исполнил более 50 ролей
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Награждение Юрия Соломина «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». XXII Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» на сцене Театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в Москве
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин награждает художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина званием Герой Труда 12 июня 2020 года на Поклонной горе
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Юрий Соломин на открытии фотовыставки «Капитаны Малого театра» в галерее «Метро» в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Юрий Соломин в роли Фамусова в спектакле режиссера Сергея Женовача «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова. Открытие 263-го сезона Малого театра
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Предпремьерный показ спектакля «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра. В главной роли — Юрий Соломин
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин со студенческой труппой во время репетиции спектакля, приуроченного к 250-летию театра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Открытие исторической сцены Малого театра 20 декабря 2016 года. Художественный руководитель театра Юрий Соломин в роли Фамусова в постановке комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Герой Труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист СССР, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный член Российской академии художеств Юрий Соломин
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