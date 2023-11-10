Виртуальный концертный зал появился в Печоре

В Доме культуры железнодорожников города Печора Республики Коми оборудовали виртуальный концертный зал. Его торжественное открытие состоялось 8 ноября.

Современное звуковое, цифровое и видеооборудование закупили и установили в рамках нацпроекта «Культура». На оснащение потратили 5,7 млн рублей. Деньги поступили из федерального бюджета.

Как уточняет ИА «Комиинформ», в день открытия в зале транслировали театрализованное шоу «Легенды коми края» государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя кыа».

Теперь жители города смогут следить за самыми важными событиями культурной жизни республики и страны. Трансляции выступлении будут проходить в онлайн-режиме или в записи.

По словам и.о. министра культуры и архивного дела Коми Марии Балмастовой, в республике функционируют девять виртуальных концертных залов. В следующем году в рамках нацпроекта в Коми создадут еще один такой зал. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 5,4 млн рублей.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в Коми завершилось масштабное оснащение всех детских школ искусств. В этом году удалось поставить музыкальные инструменты в пять учреждений дополнительного образования сферы культуры. Работа проводилась в рамках нацпроекта «Культура».