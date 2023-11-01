Все детские школы искусств в Коми оснастили музыкальными инструментами

В Коми завершилось масштабное оснащение всех детских школ искусств. В этом году удалось поставить музыкальные инструменты в пять учреждений дополнительного образования сферы культуры.

Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканский минкульт, работа проводилась в рамках нацпроекта «Культура». Его реализация находится под личным контролем главы региона Владимира Уйба.

Республика получила федеральную поддержку по этому направлению в размере порядка 18 млн рублей. Рояли, пианино, скрипки, баяны, гитары, домры и многие другие инструменты закупили для всех музыкальных школ. Это позволит проводить занятия на самом высоком уровне.

Также для комфортного учебного процесса школам предоставили интерактивные экраны, компьютеры, ноутбуки, принтеры, а также новую мебель. Еще одной важной статьей закупок стали учебные материалы и литература по разным специальностям.

В середине сентября сообщалось, что в Ухте в Республике Коми открылся технопарк «Кванториум», организованный на базе школы № 10. Это стало возможным благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». В «Кванториуме» оборудованы классы биологии, химии и физики, помещение для проектной деятельности, медиатека и хай-тек-лаборатория. Стоимость оборудования, закупленного для технопарка, составила порядка 21 млн рублей.