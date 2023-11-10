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Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — заявил Песков.

Президента России в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военачальники. Отмечается, что во время посещения штаба российский лидер заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.

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Ранее, 30 октября, начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый сообщил, что в зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов (БПЛА). Отмечается, что батальон специального минирования, первое такое штатное подразделение, было создано на базе инженерной бригады Южного военного округа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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