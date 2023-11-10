Советник Нетаньяху рассказал о вариантах урегулирования конфликта

Урегулированием конфликта на Ближнем Востоке станет уничтожение власти ХАМАС и создание безопасных условий для израильских граждан. Об этом «Известиям» рассказал советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«С ХАМАС нет и не будет никаких переговоров. Я уже обозначил две цели нынешней войны. А о благоустройстве и реальности в секторе Газа можно будет говорить только после их достижения: освобождения всех наших похищенных граждан и уничтожения военно-политической власти ХАМАС», — заявил он.

По его словам, Израиль не исключает посредничество различных стран и организаций в решении вопроса возвращения наших заложников.

«Урегулированием конфликта станет уничтожение власти ХАМАС и создание таких условий, чтобы жители израильских приграничных пунктов, в принципе, всей страны могли вернуться в свои дома и не бояться повторения катастрофы 7 октября. Если какие-либо посредники могут этому способствовать, мы всегда готовы к диалогу», — отметил Гендельман.

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«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»