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В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали об уходе до 30 компаний из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С начала СВО Россию покинуло около 30 компаний из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.

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«Если брать компании, которые продавали в России свои продукты или продвигали услуги, я думаю, мы можем говорить о 20–30 компаниях. Если брать компании, у которых были здесь свои офисы и производства, ушли единицы. Их можно пересчитать на пальцах одной руки», — сказал он.

При этом он пояснил, что по меньшей мере две компании, имевшие производство в РФ, передали или продали свои активы, и еще две планируют это сделать в ближайшее время.

«В России так же продолжают действовать фактически все заводы. Ушли компании, работавшие в стекольном секторе, одна — в химической промышленности (вышла из совместного предприятия). И есть две компании, которые рассматривают уход с российского рынка, а точнее продажу своих активов российским партнерам», — указал Прозоров.

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