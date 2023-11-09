Большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь с их детенышем вернулись из США в Китай

Большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь с их детенышем Сяо Цицзи прибыли из США в международный аэропорт города Чэнду, который расположен на юго-западе китайской провинции Сычуань. Об этом 9 ноября сообщило агентство Xinhua.

Грузовой самолет FedEx Express Boeing 777 на котором было огромное изображение панды приземлился в аэропорту в четверг. Его встречали смотрители из Китайского центра охраны и исследований больших панд, которые потом направили панд в карантинный центр, располагающийся в национальном природном заповеднике Волун.

Смотрители оценили состояние животных и заключили, что бамбуковые медведи находятся в хорошем состоянии после длительного перелета. Отмечается, что в полете панды не испытывали голод, так как в самолет были загружены 100 кг бамбука, питьевая вода и яблоки.

В США Мэй Сян и Тянь Тянь прибыли 23 года назад, где у них появились четыре детеныша. Три из них — Тай Шань, Бао Бао и Бэй Бэй — были доставлены в Китай ранее.

Комментируя возвращение в КНР животных из вашингтонского зоопарка, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что Пекин готов продолжить сотрудничество с Вашингтоном по защите больших панд.

«Китай готов продолжить укреплять сотрудничество с США и другими странами, чтобы внести позитивный вклад для защиты больших панд и других исчезающих видов», — заявил Ван Вэньбинь.

О том, что три панды, проживающие в национальном зоопарке Вашингтона, до конца текущего года вернутся домой в Китай, стало известно 29 сентября. Китайские панды находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года, и договор аренды продлевался несколько раз.