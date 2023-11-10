Корреспондент «Известий» показала работу ударных дронов по позициям ВСУ

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала, как российские военные при помощи ударных дронов уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам военнослужащего с позывным Грек, противник забрасывает свои диверсионные группы в места, откуда невозможно эвакуироваться.

«Он (противник. — Ред.) забрасывает прямо в окружение нашим подразделениям. Это происходит в основном в ночное время, утро и они продерживаются максимум час–два. И дальше сдаются», — рассказал он.

У российских сил есть так называемая лаборатория, где собирают, ремонтируют и тестируют боевые дроны. Отсюда на передовую отправляются уже готовые изделия. Обычный доработанный спортивный коптер превращается в мощное боевое оружие.

«Они (украинские боевики. — Ред.) прекрасно знают, чтобы мы им не дадим сунуть носа. Мы будем здесь стоять до последнего. <...> Для чего они отправляют людей перемалывать — я этого не могу понять. Ну, у них такое командование», — отметил оператор БПЛА с позывным Складос.

Боец с позывным Джамбо научился управлять дроном всего за две недели. Доброволец батальона «Алания» признается, что у него большая тяга помогать своей республике.

Военные добавили, что ударные дроны — самое популярное и инновационное оружие сейчас на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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