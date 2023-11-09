СК проверит нелегальный пансионат в Ленобласти после жалоб на отсутствие питания

Следственный отдел по Пушкинскому району Ленобласти проверит пансионат, сотрудники которого довели постоялицу до реанимации. Племянница пострадавшей 9 ноября рассказала «Известиям», что ее тетю не кормили и не поили.

«Моя тетя находилась в этом пансионате около двух недель в начале лета. У нее был перелом позвоночника, она не может себя обслуживать, то есть ходить, есть, пить. Поэтому нам пришлось искать место, где за ней будет круглосуточный уход. Мы съездили в пансионат. Нам пообещали, что всё будет хорошо. А по факту мы столкнулись с тем, что тете там давали мало пить, пропускали прием лекарства, даже мыли ее реже, чем положено», – поведала девушка.

По данным телеканала «78», с жалобой в прокуратуру обратились дочери пациентки. По их словам, в середине августа петербурженка перенесла инсульт и была почти полностью обездвижена. Врачи порекомендовали поместить женщину в пансионат, но все подобные учреждения отказывались принимать пациентку, кроме пансионата в Пушкине.

Девушкам предложили внести предоплату за два месяца еще до подписания договора. При заселении сотрудники учреждения сильно удивились состоянию женщины, хотя их ознакомили с выписками врачей. Дочерям запрещали проводить время с больной дольше 15 минут за визит.

С каждым днем постоялице становилось всё хуже. Выяснилось, что женщину почти не кормили, не поили, не давали таблетки, а также не помогали соблюдать личную гигиену. В результате ее госпитализировали с обезвоживанием, кровотечением от гастростомы и воспалительными процессами.

Однако управляющая пансионатом не стала возвращать деньги, заявив, что возврат средств будет только при получении расписки, что пациентка и родственники не имеют претензий.

В начале октября в пансионате в Ижевске (Удмуртия) в результате отравления парами хлора умерли три постоялица пансионата для пожилых, еще одной пенсионерке оказывается медпомощь. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).