В РСТ рассказали о ситуации с застрявшими в Китае гражданами РФ

Проблема с туристами, застрявшими на границе Китая на пропускном пункте Хайхэ, близка к завершению. Об этом 9 ноября рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Большое количество туристов отправились в Китай и не смогли вовремя вернуться обратно из-за погодных условий, следствием которых стало прекращение теплоходного сообщения», — рассказал он.

По его словам, были запущены суда на воздушной подушке, однако их возможности по перевозке пассажиров ограничены: одно судно может перевезти в 10 раз меньше пассажиров, чем теплоход. Кроме того, одно из судов быстро вышло из строя.

«По данным минэка Амурской области, благодаря перевозкам российских и китайских судов 7 ноября из КНР вернулись 184 россиянина, 43 выехали в Китай. 8 ноября в Россию вернулись еще 84 человека. По данным на 9 ноября, перевозку осуществляет российское судно вместимостью шесть человек и одно китайское на 10 посадочных мест», — заключил он.

Проблема с переправой через Амур началась 3 ноября. Вернуться в РФ туристы не могут из-за проблем на погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск. Билеты были куплены у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур-2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.

По информации «Известий», в первую очередь вывозили клиентов туркомпаний. При этом ближайшие переходы, через которые можно вернуться в Россию, или далеко, или пропускают только грузовой транспорт.