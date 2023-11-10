Врач рассказала об особенностях штамма коронавируса «Пирола»

Для штамма «Пирола» характерно большое количество мутаций в S-белке, и это позволяет ему быстрее проникать в клетки организма — даже при наличии антител они не успевают отреагировать. Об этом «Известиям» 10 ноября рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.

При этом она отметила, что большинство случаев заболевания штаммом коронавируса «Пирола» проходят так же, как обычное респираторное заболевание, и нельзя сказать, что он вызывает более серьезные осложнения, чем другие штаммы COVID-19.

«Специфических симптомов у «Пиролы» нет — это те же насморк, кашель, повышенная температура, слабость, иногда потеря обоняния, вкуса и всё то, что характерно для «Омикрона», других штаммов ковида и ОРВИ», — подчеркнула врач.

По ее словам, среди вакцин сегодня наиболее актуальной можно считать «Конвасэл» — она оказывает действие не на S-белок коронавируса, а на другие белки, которые менее подвержены мутациям.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации рассказала, что в России выявлено 10 случаев заражения вариантом коронавируса «Пирола».

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками COVID-19 врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.