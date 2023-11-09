Певца Мишу Марвина обманули на 255 тыс. рублей при аренде квартиры в Москве

Певца Мишу Марвина (Михаила Решетняка) обманули мошенники на 255 тыс. рублей при аренде квартиры в Москве. Об этом сообщает «Известиям» источник в четверг, 9 ноября.

По словам собеседника, на одном из сайтов о недвижимости он нашел объявление об аренде квартиры в столице за 170 тыс. рублей в месяц. С певцом сразу же связался агент Георгий, а на следующий день риелтор Егор.

На встрече в выбранной квартире присутствовали собственник со своей мамой, однако договор не был заключен. По словам риелотора, все эти вопросы решаются только через него.

После этого Егор попросил у Марвина комиссию за показ помещения в размере 85 тыс. рублей и оплату за аренду сроком на два месяца. Певец согласился внести сумму за просмотр квартиры и проживание в ней за один месяц, так как в то время находился в Турции и пообещал перевести остальное, когда вернется в Москву.

После прилета Мишы Марвина в столицу встреча с собственником так и не состоялась. На вопросы певца риелтор говорил, что организует ее, но так и не сделал этого.

Спустя время артист обратился в полицию. Сумма ущерба составила 255 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о том, что бывший заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман отдал больше 1 млн рублей телефонным мошенникам. Он рассказал полиции, что в октябре ему позвонили сотрудники якобы Центрального банка РФ и ФСБ. Они убедили Бунтмана снять все деньги со счета и передать их курьеру, который якобы увезет их в безопасное место. Пакет со сбережениями он отдал незнакомцу кавказской внешности. На данный момент проводится проверка.