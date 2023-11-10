Российский рубль очень медленно, но стабильно прибавляет в весе, отыгрывая потери минувших месяцев. У российской валюты накопилось много факторов для укрепления после провальных весны и лета, но именно сейчас они заиграли в полную силу. Причем после того как рынок уже смирился, что доллар по 100 — это нормально.

Основным толчком для разворота стал указ об обязательной продаже выручки. Решение спорное, поскольку никогда ранее власти не вынуждали адресно крупные компании сдавать их валюту, причем даже не сообщая в широкие массы, каких именно игроков это коснется.

По факту мы наблюдаем ручное управление курсом, когда руководство страны решило ничего не менять в плане бюджетной и внешнеторговой политики и закрыть дефицит валюты точечными вливаниями.

Ожидалось, что это решение даст временный эффект — максимум до окончания очередного налогового периода (он был в конце октября). На практике, как мы видим, рынок уже двигается по инерции сам и доллар не перестает дешеветь.

Рублю помогают относительно дорогая нефть (в сравнении с летними ценниками), а также высоко поднятая става ЦБ. При 15% годовых, которые сейчас платят по вкладам и облигациям, интерес к валюте сильно ослаб.

Ключевая не так сильно играла в пользу рубля в сентябре, а сейчас — действует по полной. Тут сошлось много факторов, в том числе то, что ставки по гособлигациям в США начали снижаться, а доллар — дешеветь против мировой корзины валют.

Можно сказать, что позитивные факторы, которые никак не могли заставить рубль развернуться, теперь перевесили. Валютные качели несутся вниз, пока не найдут разворотную точку там и не полетят обратно.

Самое интересное для инвесторов и просто людей, которые покупают что-либо за иностранные деньги или с привязкой к ним, это то, на каких уровнях доллар остановится. И как высоко он может подняться после этого.

Судя по слабеющей динамике валютных пар, дно уже рядом и оно хорошо протоптано. Рынок активно выкупает «американца» около 92, очевидно, полагая, что дешевле уже не будет. Хотя есть и такие отчаянные игроки, которые ждут курс по 80 и даже ниже.

В базовом сценарии валюта будет колебаться там, где она сейчас и находится, еще несколько недель или даже месяцев. Это самый частый вариант развития событий после больших девальваций и последующих откатов пары доллар-рубль.

Условно говоря, до конца года мы можем увидеть движения в основном коридоре от 88 до 94. Это явно устроит Минфин, высшее руководство страны и в целом будет восприниматься как победа над девальвацией.

Но возможны и другие сценарии. Например, неконтролируемое падение курса или, напротив, ускорение его укрепления. И для того и для другого достаточно причин, вопрос лишь в том, какие перевесят.

Например, можно легко представить, что к зиме начнется репатриация выручки, застрявшей в Индии, а также в Китае. Азиатские компании будут закрывать сделки и ранее взятые экспортные кредиты, и в Россию может хлынуть поток валюты.

Тогда мы можем действительно увидеть доллар сильно ниже 90. Как сильно он опустится? Зависит от ширины потока и то того, насколько одновременно и как быстро экспортеры захотят перевести деньги в страну.

Но возможен и противоположный сценарий, который видится равновероятным с предыдущим. Например, откат цен на нефть из-за проблем со спросом в Китае. Это сократит поток экспортной выручки и позволит доллару улететь выше 100.

В целом, как можно заметить, российская валюта ничего нового для себя не переживает. Рубль непредсказуем на горизонте ближайших недель и месяцев, но вполне ожидаемо слаб на горизонте года и более.

Если у вас есть сбережения и вы их будете тратить на импортные товары, имеет смысл всегда и при любом курсе хотя бы часть держать в более твердых валютах, чем рубль. Попытки угадать, что с ним будет через месяц, чреваты убытками.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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