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«Аэрофлот» использовал новую систему подготовки пилотов

«Аэрофлот» протестировал своих пилотов по новой системе подготовки
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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«Аэрофлот» протестировал всех своих пилотов по новой системе подготовки EBT (evidance based training), следует из опубликованной информации в корпоративном журнале авиакомпании.

Такой подход предполагает индивидуальный план подготовки для каждого конкретного пилота в зависимости от уровня владения им набором компетенций: применение процедур, коммуникация, автоматическое управление траекторией воздушного судна, ручное управление траекторией самолета, лидерство и командная работа, устранение проблем и принятие решений, ситуационная осознанность, управление рабочей нагрузкой.

Заместитель гендиректора авиакомпании — летный директор Эдуард Советкин рассказал в корпоративном журнале, что методология EBT предполагает развитие и оценку ключевых компетенций, что приводит к более высоким результатам. По его словам, освоение определенного числа компетенций позволяет пилоту справиться с непредвиденными ситуациями в полете и действиями, которым он не был целенаправленно обучен.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) анонсировала такой подход в 2013 году. «Аэрофлот» перенял его в части тренажерной подготовки в 2021 году. Но в компании отмечают, что есть сложности с внедрением подхода из-за отставания нормативной базы в РФ. Традиционно же пилоты отрабатывают одни и те же ключевые навыки маневров при одних и тех же отказах систем самолетов.

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Ранее, 14 сентября, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на полях Восточного экономического форума сообщил, что авиаперевозчик сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 млн человек, а в 2024 году планирует увеличить его до 47 млн. При этом соотношение международных и внутренних рейсов останется прежним — 20 и 80% соответственно, добавил он.

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