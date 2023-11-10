 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Мир
Modern Diplomacy указал на неспособность F-16 изменить положение ВСУ
Мир
Rafah Online сообщил о включении 82 россиян в список на эвакуацию из Газы
Происшествия
На Чукотке пропал самолет Ан-2
Общество
Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года
Мир
Самолет с гумпомощью для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Папуа — Новой Гвинее
Армия
ВС РФ поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ
Экономика
В Центробанке объяснили укрепление рубля в октябре
Мир
Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку из-за потери связи с Ан-2 на Чукотке
Спорт
Дрозд усомнился в шансах Штыркова победить Минеева
/

Не сыпь консоль на рану: PlayStation Portal продают с двойной наценкой

Почему не стоит приобретать новый гаджет у частных продавцов и когда он появится у ритейлеров
Фото: flickr.com
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети начали собирать предзаказы на новое устройство Sony — портативную приставку PlayStation Portal. Гаджет поступит в мировую продажу 15 ноября. Однако в РФ уже предлагают оформить предварительный заказ с двойной наценкой и по полной предоплате. Эксперты предупреждают: приобретая новинку по такой схеме, высок риск нарваться на подделку или вообще не получить товар. Официальные российские ритейлеры привезут девайс уже в конце этого месяца.

PlayStation Portal с двойной наценкой

В интернете появились предложения оформить предзаказ на PlayStation Portal с двойной наценкой. Устройство, предназначенное для удаленной игры на консоли PS5, официально поступит в продажу 15 ноября. Так, на «Авито» его можно приобрести в среднем от 35 тыс. до 42 тыс. рублей, в то время как в США стоимость предзаказа начинается от $199 (18 тыс. рублей), а в Европе — от €199 (19,5 тыс. рублей).

Выкуп приставки происходит по 100%-й предоплате, это моя гарантия, что вы не откажетесь потом от товара, а я не буду тратить личные средства, — сказала «Известиям» продавец Виктория. Цена на гаджет в ее объявлении составляет около 40 тыс. рублей.

По ее словам, она везет товар из США и в день получает несколько десятков сообщений от желающих приобрести новое устройство. Заказчик получает его спустя пару дней после старта продаж. После запроса «Известий» в «Авито» заблокировали все подобные объявления.

Sony Playstation Portal
Фото: Sony

— На торговой площадке запрещено продавать товары, которые пока не существуют нигде в мире, — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме «Авито» предзаказ на новую приставку Sony предлагают оформить некоторые интернет-магазины, а также платформа SDEK.Shopping. На сайте этой компании стоимость гаджета составляет 28 тыс. рублей, срок доставки из ОАЭ — от 14 дней.

Справка «Известий»

PS Portal — игровой аксессуар, разработанный Sony. Он нужен для того, чтобы удаленно запускать игры на приставке PlayStation 5 и играть в них через интернет. В дальнейшем компания планирует сделать так, чтобы игры могли транслироваться непосредственно с серверов Sony и без подключения к собственным консолям.

Согласно информации портала IGN (американского ресурса, который пишет об играх), в Японии и США все приставки из первой партии уже раскуплены, а следующие придется ждать только в декабре. Аналогичная ситуация наблюдается и в России. Представитель одного из крупных маркетплейсов отметил, что первую партию уже разобрали по предзаказам.

Sony Playstation Portal
Фото: CNET

PlayStation Portal появится в продаже не раньше конца ноября, — сообщили в пресс-службе restore.

Представитель одного из маркетплейсов уточнил, что крупная партия PS Portal окажется в нашей стране в январе 2024 года.

В пресс-службе МТС рассказали, что пока не планируют продажу данного гаджета.

Неконсольно хлебавши: геймеры могут остаться без PlayStation 5 на Новый год
Когда новая приставка появится в РФ и будет ли она популярна у пользователей

Почему пользователи ждут PS Portal

Несмотря на то, что PS Portal пользуется популярностью среди фанатов японской компании, не следует покупать ее у частных продавцов, лучше дождаться, пока официальные ритейлеры привезут ее в Россию, отметили эксперты. В таком случае потребитель получает годичную гарантию, а покупая устройство у частных продавцов люди лишены такой возможности. Они полагают, что новинка будет успешной среди геймеров.

Одним из главных факторов популярности может быть относительно низкая стоимость устройства, если сравнивать, например, с PlayStation 5, цена на которую начинается от 50 тыс. рублей и выше, — сказал автор YouTube-канала Denis Major, видеоблогер Денис Русаков.

Sony через PS Portal хочет аккуратно проверить интерес своей аудитории к портативному геймингу, чтобы в будущем вновь зайти в этот сегмент, полагает создатель медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.

Sony Playstation Portal
Фото: flickr.com

Девайс разберут те, кому он необходим в силу особенностей игрового поведения. Кто-то любит играть в постели перед сном, далеко от телевизора. Кому-то небольшой экран лучше подходит по зрению, — добавил специалист.

В первые недели продаж спрос на приставку в России будет высоким: Sony превосходит по силе бренда всех конкурентов на игровом рынке РФ, а среди покупателей найдется немало тех, кто примет этот гаджет за полноценную консоль для игр, — отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Консоль в мешке: Sony анонсировала новую компактную PlayStation 5
Обновленная консоль тоньше предшественника на 30% и легче на 2 кг

Ближе к новогодним праздникам интерес скорее всего снизится, поскольку фанаты японской компании купят ее в числе первых, а все остальные будут ждать скидок или распродаж. Поэтому не стоит платить двойную цену перекупщикам, которые хотят заработать на популярном продукте, добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир