Не сыпь консоль на рану: PlayStation Portal продают с двойной наценкой

В Сети начали собирать предзаказы на новое устройство Sony — портативную приставку PlayStation Portal. Гаджет поступит в мировую продажу 15 ноября. Однако в РФ уже предлагают оформить предварительный заказ с двойной наценкой и по полной предоплате. Эксперты предупреждают: приобретая новинку по такой схеме, высок риск нарваться на подделку или вообще не получить товар. Официальные российские ритейлеры привезут девайс уже в конце этого месяца .

PlayStation Portal с двойной наценкой

В интернете появились предложения оформить предзаказ на PlayStation Portal с двойной наценкой. Устройство, предназначенное для удаленной игры на консоли PS5, официально поступит в продажу 15 ноября. Так, на «Авито» его можно приобрести в среднем от 35 тыс. до 42 тыс. рублей, в то время как в США стоимость предзаказа начинается от $199 (18 тыс. рублей), а в Европе — от €199 (19,5 тыс. рублей) .

— Выкуп приставки происходит по 100%-й предоплате, это моя гарантия, что вы не откажетесь потом от товара, а я не буду тратить личные средства , — сказала «Известиям» продавец Виктория. Цена на гаджет в ее объявлении составляет около 40 тыс. рублей .

По ее словам, она везет товар из США и в день получает несколько десятков сообщений от желающих приобрести новое устройство. Заказчик получает его спустя пару дней после старта продаж . После запроса «Известий» в «Авито» заблокировали все подобные объявления .

Фото: Sony

— На торговой площадке запрещено продавать товары, которые пока не существуют нигде в мире , — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме «Авито» предзаказ на новую приставку Sony предлагают оформить некоторые интернет-магазины, а также платформа SDEK.Shopping. На сайте этой компании стоимость гаджета составляет 28 тыс. рублей, срок доставки из ОАЭ — от 14 дней .

Справка «Известий» PS Portal — игровой аксессуар, разработанный Sony. Он нужен для того, чтобы удаленно запускать игры на приставке PlayStation 5 и играть в них через интернет. В дальнейшем компания планирует сделать так, чтобы игры могли транслироваться непосредственно с серверов Sony и без подключения к собственным консолям.

Согласно информации портала IGN (американского ресурса, который пишет об играх), в Японии и США все приставки из первой партии уже раскуплены, а следующие придется ждать только в декабре . Аналогичная ситуация наблюдается и в России. Представитель одного из крупных маркетплейсов отметил, что первую партию уже разобрали по предзаказам .

Фото: CNET

— PlayStation Portal появится в продаже не раньше конца ноября , — сообщили в пресс-службе restore.

Представитель одного из маркетплейсов уточнил, что крупная партия PS Portal окажется в нашей стране в январе 2024 года .

В пресс-службе МТС рассказали, что пока не планируют продажу данного гаджета.

Почему пользователи ждут PS Portal

Несмотря на то, что PS Portal пользуется популярностью среди фанатов японской компании, не следует покупать ее у частных продавцов, лучше дождаться, пока официальные ритейлеры привезут ее в Россию , отметили эксперты. В таком случае потребитель получает годичную гарантию, а покупая устройство у частных продавцов люди лишены такой возможности . Они полагают, что новинка будет успешной среди геймеров .

— Одним из главных факторов популярности может быть относительно низкая стоимость устройства, если сравнивать, например, с PlayStation 5, цена на которую начинается от 50 тыс. рублей и выше , — сказал автор YouTube-канала Denis Major, видеоблогер Денис Русаков.

Sony через PS Portal хочет аккуратно проверить интерес своей аудитории к портативному геймингу, чтобы в будущем вновь зайти в этот сегмент , полагает создатель медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.

Фото: flickr.com

— Девайс разберут те, кому он необходим в силу особенностей игрового поведения. Кто-то любит играть в постели перед сном, далеко от телевизора. Кому-то небольшой экран лучше подходит по зрению , — добавил специалист.



— В первые недели продаж спрос на приставку в России будет высоким: Sony превосходит по силе бренда всех конкурентов на игровом рынке РФ , а среди покупателей найдется немало тех, кто примет этот гаджет за полноценную консоль для игр, — отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.