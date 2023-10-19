Неконсольно хлебавши: геймеры могут остаться без PlayStation 5 на Новый год

Российские любители консолей могут остаться без новой PlayStation 5 Slim на Новый год, рассказали «Известиям» участники рынка. Несмотря на то что старт продаж новой приставки планируется в ноябре, в том числе в РФ, консоль привезут небольшими партиями, и ее вряд ли хватит на всех. Основная масса ритейлеров планирует привезти гаджет в январе–феврале. Эксперты полагают, что, несмотря на все сложности с поставками, новый гаджет станет популярным среди российских геймеров .

Когда новая PlayStation появится в России

Геймеры могут остаться без PlayStation 5 Slim на Новый год. Большинство ритейлеров планирует начать продажу устройства уже после праздников , рассказали «Известиям» участники рынка. Более тонкая и легкая версия обычной консоли от Sony с отсоединяемым дисководом была представлена 15 октября, ее мировые продажи начнутся в ноябре.

— Мы планируем предложить новые консоли PlayStation в начале следующего года, в январе, чтобы наши покупатели получили ее в максимально доступные сроки с учетом усложненной цепочки поставок , — рассказал менеджер игрового направления в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин.

В пресс-службе Ozon отметили, что гаджет поступит в продажу в только феврале . В Wildberries заявили, что продажи новинки на маркетплейсе начнутся «одновременно с остальными участниками рынка» . В пресс-службе МТС рассказали, что пока вообще не планируют реализовывать данное устройство.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Поставки в ноябре планирует только одна компания — restore:. На вопрос «Известий» о том, насколько большую партию устройств планирует привезти ритейлер и по какой цене будет ее продавать, в компании ответить отказались .

— Несмотря на то что некоторые ритейлеры обещают привести флагманскую приставку Sony уже в ноябре, есть сомнения, что объемы поставок смогут закрыть потребности всех потребителей. Задержка выхода основной партии на российский рынок связана с логистическими и санкционными проблемами , — отметила исполнительный директор онлайн-школы XYZ School Эмма Юсова.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Как отметил собеседник «Известий» в одном из интернет-магазинов, на сером рынке также не торопятся продавать новые приставки . Если привезти консоль после мирового старта продаж, то очевидно, что она будет стоить минимум в два раза больше по сравнению с обычной версией PlayStation 5 (100–120 тыс. рублей вместо обычных 50–60 тыс.), а продавать гаджет в убыток никто не хочет .

— Задержка доставки новой версии PS5 в РФ неминуема — в современной полупроводниковой продукции на тонких техпроцессах всегда велик процент отбраковки. Это означает, что заводам-партнерам Sony физически не удастся удовлетворить спрос на PS5 Slim в первые пару месяцев продаж. Поэтому зарубежные ритейлеры сначала обеспечат продажи на местных рынках, и лишь потом оставшиеся ресурсы отправятся в параллельный импорт, — полагает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Скорее всего, геймеры проявят интерес к этой консоли только перед выходом эксклюзивных игр , считает руководитель направления розничных проектов IT-холдинга Fplus Антон Фомин.

Будет ли новая приставка популярной у геймеров

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что, несмотря на задержку в поставках, новая PlayStation будет пользоваться спросом у геймеров .

— PlayStation 5 Slim обречена на успех: бренд PlayStation в России и в мире исторически сильнее, чем Xbox, а многим игрокам еще и больше нравится идеология японской консоли в сравнении с американской . Если Microsoft делала ставку на дешевую подписку на игры , чтобы игроки оплачивали сервис, как это все уже привыкли делать с фильмами и музыкой, то Sony прилагает колоссальные усилия для выпуска «фирменных игр-шедевров» , которые выходят только на PlayStation, — пояснил Евгений Харитонов.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Sony PS5 Slim — это обновленная версия популярной игровой консоли, которая обещает быть еще более компактной и эффективной . Фанаты бренда уже давно ждут этого релиза и должны оценить флагман по достоинству, полагает Эмма Юсова.

— Спрос на новую приставку будет среди тех геймеров, которые по каким-то причинам еще не купили текущую версию PlayStation 5, и она отличный шанс для них перейти на гаджет нового поколения , — отметил эксперт в области игр и киберспорта Ярослав Мешалкин.

Популярность консольного игрового направления продолжает расти, есть вариативность моделей под разные запросы как в портативном формате, так и в домашнем. Одним из драйверов становится появление ряда громких игровых релизов и технологическое устаревание для игроков консолей прошлого поколения , отметил Сергей Епишин.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— В августе была анонсирована первая «тяжелая» игра (Lords of the Fallen), в которой даже на PlayStation 5 и Xbox Series X разрешение пришлось снизить с 4K до 2K (1440p) в режиме качества и даже до 1080p (Full HD) в режиме производительности . Поэтому очевидно, что более старые версии приставок не потянут новинку, — сказал Евгений Харитонов.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», продажи игровых консолей в период с января по сентябрь выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Поэтому выход новой PlayStation 5 Slim только подстегнет рынок этих устройств к дальнейшему росту, полагают эксперты.