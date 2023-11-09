Росавиация возобновила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле

Росавиация отменила свой отчет по результатам расследованиям авиационного инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который 12 сентября совершил вынужденную посадку в пшеничном поле под Новосибирском из-за нехватки топлива. Это следует из приказа начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Федорова (есть в распоряжении «Известий»).

Федоров отменил отчет «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», сказано в документе. Для проведения дорасследования он назначил новую комиссию, поставив нового председателя и включив в состав комиссии представителей авиакомпании «Аэрофлот», Авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации. Также Вячеслав Федоров разрешил председателю комиссии дополнительно привлекать к расследованию необходимых специалистов.

Отчет по результатам расследования вынужденной посадки A320 был утвержден 31 октября врио начальника ЗС МТУ Росавиации Иваном Беловым. Расследованием обстоятельств посадки занималась комиссия в составе шести человек. В нее входили представители Уральского и СЗ МТУ Росавиации, «Уральских авиалиний», западного-сибирского филиала Госкорпорации по организации воздушного движения и «дочки» S7 Airlines по техобслуживанию самолетов «С7 Инжиниринг».

В заключении отчета было сказано, что вынужденная посадка произошла в результате сочетания нескольких факторов: пилоты допустили ошибки в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы, в расчетах потребного количества топлива, приняли необоснованное решение об уходе на запасной аэродром в Новосибирск. Кроме того, комиссия указала на неоптимальное распределение рабочей нагрузки между пилотами при усложнении условий полета и отсутствии своевременного контроля за расходом и остатком топлива при уходе на запасной аэродром.

По словам источника «Известий» в авиационных властях, возобновление оконченного расследования инициировало руководство Росавиации — оно осталось недовольно качеством проведенного расследования, пояснил собеседник.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находилось более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).