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Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» прошел через Тайваньский пролив

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Фото: commons.wikimedia.org/Tyg728
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Авианосная ударная группа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем «Шаньдун» совершила проход через Тайваньский пролив. Об этом 9 ноября сообщило оборонное ведомство Тайваня.

«Авианосная ударная группа НОАК во главе с авианосцем «Шаньдун» с полудня среды движется к западу от срединной линии Тайваньского пролива с юга на север», — сказано в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

По информации оборонного ведомства Тайваня, в 08:00 по местному времени (03:00 мск) в четверг авианосец «Шаньдун» пересек акваторию севернее Тайваня и продолжил двигаться далее в северном направлении. Сообщается, что тайваньские военнослужащие осуществляли наблюдение за авианосной группой Китая и вели контроль за ее перемещениями.

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На фоне этого Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию вооруженных сил страны

Ранее, 18 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 40 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова.

5 июля директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил «Известиям», что ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной тому становятся действия США. По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024–2027 годами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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