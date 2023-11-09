Облачно с прояснениями и до +7 градусов спрогнозировали в Москве 9 ноября

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 9 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +2.

В Московской области днем прогнозируют +4…+9 градусов, ночью ожидается 0 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление — 743–746 мм ртутного столба.

Ранее, 7 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается достаточно хорошая и теплая для этого времени года погода — без ночных заморозков и преимущественно без сильных осадков. По его словам, только в выходные на этой неделе ожидаются сильные осадки, которые в основном выпадут в виде дождя.