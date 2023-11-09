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Госдеп заявил, что США ставят целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2»

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Власти Вашингтона намерены добиться прекращения существования ООО «Арктик СПГ 2», которое реализует проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ). Об этом 8 ноября сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты нацелены на снижение доходов России от экспорта нефти и газа.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире», — сказал Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Кроме того, помощник госсекретаря США указал, что американское руководство систематически проводит работы над тем, чтобы снизить доходы российской стороны от экспорта энергоносителей в будущем. В частности, 2 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении «Арктик СПГ 2» — ключевого проекта «Новатэка» в сфере СПГ.

«Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта», — подчеркнул Пайатт.

По его словам, в Вашингтоне хотят добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2» «посредством санкций в сотрудничестве с партнерами по «группе семи» (G7) и за ее пределами».

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До этого, 4 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что нефтяные и газовые компании России чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия некоторых стран и антироссийские санкции.

Ранее, 20 июля, российский лидер дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2» по Северному морскому пути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Путин выразил уверенность, что «Арктик СПГ 2» будет реализован в срок. По словам главы государства, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.

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