Госдеп заявил, что США ставят целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2»

Власти Вашингтона намерены добиться прекращения существования ООО «Арктик СПГ 2», которое реализует проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ). Об этом 8 ноября сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты нацелены на снижение доходов России от экспорта нефти и газа.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире», — сказал Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Кроме того, помощник госсекретаря США указал, что американское руководство систематически проводит работы над тем, чтобы снизить доходы российской стороны от экспорта энергоносителей в будущем. В частности, 2 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении «Арктик СПГ 2» — ключевого проекта «Новатэка» в сфере СПГ.

«Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта», — подчеркнул Пайатт.

По его словам, в Вашингтоне хотят добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2» «посредством санкций в сотрудничестве с партнерами по «группе семи» (G7) и за ее пределами».

До этого, 4 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что нефтяные и газовые компании России чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия некоторых стран и антироссийские санкции.

Ранее, 20 июля, российский лидер дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2» по Северному морскому пути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Путин выразил уверенность, что «Арктик СПГ 2» будет реализован в срок. По словам главы государства, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.