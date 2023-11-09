Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Армия
Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии
Мир
Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» прошел через Тайваньский пролив
Мир
По американской военной базе в Сирии выпустили 15 ракет
Общество
МЧС предупредило о метели и сильном ветре на Камчатке
Мир
Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым
Мир
В минобороны ФРГ заявили о выводе военнослужащих и техники из Польши
Мир
Экс-премьер Украины указал на несоответствие страны критериям вступления в ЕС
Культура
Картина «Венера» Веласкеса получила повреждения из-за атаки вандалов
Общество
Глава Башкирии заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону загорелось четырехэтажное здание
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве с 12 ноября
Мир
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Исландии

Картина «Венера» Веласкеса получила повреждения из-за атаки вандалов

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полотно «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса пострадало после нападения на нее экоактивистов из движения Just Stop Oil, рассказали «Известиям» в Лондонской национальной галерее. Инцидент произошел 6 ноября — обоих участников преступления арестовали, но в среду, 8 ноября, уже освободили.

Половецкие краски: Третьяковка показала реставрацию крупнейшего экспоната
Театральный задник работы Николая Рериха и Бориса Анисфельда восстановят с помощью уникального оборудования

Около 11 утра (14:00 мск) двое — Ханан и Харрисон — вошли в зал №30 Лондонской национальной галереи и нанесли несколько ударов молотком по защитному стеклу, за которым и находилось произведение.

«Картина получила минимальные повреждения на поверхности полотна. В связи с этим произведение отправится на реставрацию. До тех пор вместо «Венеры с зеркалом» в зале будет висеть картина «Мертвый солдат» кисти неизвестного итальянского автора, написанная в XVII веке — мы повесили ее на место произведения Веласкеса после 12:30 (15:30 мск. — Ред.) того же дня», — поделились в пресс-службе музея.

Ранее в Just Stop Oil сообщили, что активисты использовали молотки, специально предназначенные для работы по стеклу, однако в галерее «Известиям» сказали, что это были аварийные молотки. По мнению замгендиректора по научной, методической и выставочной работе Научно-реставрационного центра им. Грабаря Ольги Темериной, стекло, несмотря на трещины, справилось с защитой картины на ура.

«Надо отдать должное производителям того антивандального стекла, которое на ней висит, потому что на самом деле его все-таки не удалось разбить. Два человека довольно активно всё это лупят молотками — это на видео видно. Но им удалось только оставить трещины на поверхности стекла», — сказала эксперт.

Темерина предполагает, что под формулировкой «минимальные повреждения» кроются действительно несерьезные изменения картины — от сотрясения всей поверхности и, возможно, от небольшого прогиба этого стекла.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ушла с молотками: сколько времени потребуется для реставрации картины Веласкеса

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023