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В России возник дефицит сырья для производства коньяка

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В настоящее время в России наблюдается дефицит коньячного дистиллята, в связи с чем основной объем сырья для производства коньяка — более 70% — пока что импортируется в страну. Такую проблему обозначил Росалкогольтабакконтроль в письме в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова. С документом ознакомились «Известия». Служба указала на нее в связи с обращением бизнеса — ранее Союзконьяк попросил упростить импорт коньячного дистиллята из Грузии для решения вопроса дефицита сырья.

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Сейчас грузинское сырье проходит более жесткий контроль по сравнению с продукцией из других стран. Так, ФТС оформляет каждую партию поставляемых в РФ коньячных дистиллятов только после проведения лабораторных исследований. Кроме того, их поставка в РФ возможна исключительно от производителей, прошедших проверку со стороны Роспотребнадзора.

В Союзконьяке считают: такой жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана, которые сегодня являются основными поставщиками коньячного дистиллята в нашу страну. Организация попросила Минфин упростить процедуру контроля в отношении сырья из Грузии.

В Росалкогольтабакконтроле поддержали инициативу Союзконьяка, предложив ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз.

«Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства (такие, как Армения), напрямую от производителя из Грузии экономически выгоднее для получателя», — говорится в письме федеральной службы в Минфин.

В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что вопрос возможности упрощенного ввоза коньячного дистиллята на данный момент прорабатывается на уровне правительства.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взять крепостью: в России возник дефицит сырья для производства коньяка

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